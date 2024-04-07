بالفيديو.. «وزير سابق» في كازاخستان يضرب زوجته حتى الموت

قام رجل في كازاخستان، وهو “وزير سابق” بضرب زوجته حتى الموت.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماع، أظهرت لقطات تم عرضها في قاعة المحكمة، قيام المدعو “كوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد السابق” في كازاخستان، بركل وضرب زوجته.

وبحسب ما تم تداومه، وقعت الجريمة في نوفمبر الماضي، حيث يخضع الجاني للمحاكمة.

وكانت سلطانات نوكينوفا، عثرت على المرأة، البالغة من العمر 31 عاما، ميتة في في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها.

ووفقا لتقرير الطبيب الشرعي، توفيت نوكينوفا، متأثرة بصدمة في الدماغ، وكانت إحدى عظام أنفها مكسورة وكانت هناك كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.

ويواجه “بيشيمباييف”، البالغ من العمر 43 عاما،اتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.