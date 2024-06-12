بالفيديو.. وفاة أكثر من 30 مواطن جراء حريق بالكويت

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن وفاة أكثر من 30 مواطن إصابة العشرات جراء حريق اندلع في عمارة بمنطقة المنقف.

بدورها لفتت وزارة الصحة، إلى أن “سائر الفرق الطبية تبذل كافة جهودها اللازمة، من أجل تقديم الرعاية والعناية للمصابين”، مشيرة “إلى تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بسبب الحريق بإصابات متفرقة”.

وأكدت الوزارة أنها “تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بتشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم”.