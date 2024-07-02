بالفيديو.. وفاة لاعب صيني خلال مباراة له في إندونيسيا

توفي لاعب صيني يدعى “تشانغ تشي جيه”، يبلغ 17 عاما، بشكل مفاجئ، بعد سقوطه خلال مباراة ضمن بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا في إندونيسيا.

ووفقا لاتحاد كرة الريشة الإندونيسي، “كان “تشانغ تشي جيه”، يواجه الياباني “كازوما كاوانو” في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، الأحد الفائت، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيا عليه وسط الملعب”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي: “إن نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين أظهرت نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة”.

وقدم الاتحاد الصيني لكرة الريشة تعازيه ودعمه لأسرة “تشانغ”، ووصفه بأنه لاعب “أحب كرة الريشة وكان رياضيا متميزا في فريق كرة الريشة الوطني للشباب”.