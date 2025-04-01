بالفيديو.. وفاة ملاكم بطريقة مأساوية على الحلبة

دخل عالم الملاكمة في حالة حداد بعد أنباء “وفاة الملاكم النيجيري، جابرييل أولواسيغون، بشكل مأساوي، إثر نزاله في وزن الخفيف الثقيل ضد الغاني جون “باور” مبانغو””.
ونقلت صحيفة “ماركا”، “أن النزال أقيم في العاصمة الغانية أكرا السبت الماضي، ومع تبقي 15 ثانية فقط من الجولة الثالثة، انهار أولواسيغون فجأة وسقط على الحبال السفلية دون أن يتعرض لأي ضربة مؤثرة أو مؤذية من خصمه”.
وأضافت الصحيفة أن “الحكم كان أول من هرع لمساعدة الملاكم النيجيري، ثم استدعى الطبيب للدخول إلى الحلبة بأقصى سرعة، وكما هو واضح في الصور والفيديوهات المتداولة، فإن أول شيء قام به المسعفون هو التأكد من أن الملاكم لم يبلع لسانه”.
وأفاد بيان صادر عن هيئة الملاكمة الغانية: “تراجع أولواسيغون للخلف قبل ثوان قليلة من نهاية الجولة الثالثة، واستند إلى الحبال دون أن يتلقى أي لكمة مباشرة من خصمه”.
وأضاف البيان: “الحكم ريتشارد أميفي، بعد أن أدرك خطورة الوضع، أوقف النزال على الفور واستدعى الطبيب الموجود بجانب الحلبة، بمساعدة المسعفين من خدمة الإسعاف الوطنية، لمحاولة إنعاش الملاكم، وبعد تلقيه الإسعافات الأولية في الحلبة داخل صالة بوكوم للملاكمة، نقل أولواسيغون على وجه السرعة إلى مستشفى كورلي-بو التعليمي، حيث أُعلنت وفاته بعد 30 دقيقة من وصوله”، وفقا لما أكدته هيئة الملاكمة الغانية.
وأكدت هيئة الملاكمة النيجيرية أن أولواسيغون، البالغ من العمر 41 عاما، “أعلن لائقا طبيا من قبل مجلس التحكم في الملاكمة النيجيرية، وحصل على شهادته كملاكم محترف قبل أن يحصل على الموافقة لخوض النزال الدولي”.
وكان الملاكم النيجيري معروفا بلقب “النجاح”، وحقق خلال مسيرته 13 فوزا و8 هزائم وتعادلين.
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