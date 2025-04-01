بالفيديو.. وفاة ملاكم بطريقة مأساوية على الحلبة

دخل عالم الملاكمة في حالة حداد بعد أنباء “وفاة الملاكم النيجيري، جابرييل أولواسيغون، بشكل مأساوي، إثر نزاله في وزن الخفيف الثقيل ضد الغاني جون “باور” مبانغو””.

ونقلت صحيفة “ماركا”، “أن النزال أقيم في العاصمة الغانية أكرا السبت الماضي، ومع تبقي 15 ثانية فقط من الجولة الثالثة، انهار أولواسيغون فجأة وسقط على الحبال السفلية دون أن يتعرض لأي ضربة مؤثرة أو مؤذية من خصمه”.

وأضافت الصحيفة أن “الحكم كان أول من هرع لمساعدة الملاكم النيجيري، ثم استدعى الطبيب للدخول إلى الحلبة بأقصى سرعة، وكما هو واضح في الصور والفيديوهات المتداولة، فإن أول شيء قام به المسعفون هو التأكد من أن الملاكم لم يبلع لسانه”.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الملاكمة الغانية: “تراجع أولواسيغون للخلف قبل ثوان قليلة من نهاية الجولة الثالثة، واستند إلى الحبال دون أن يتلقى أي لكمة مباشرة من خصمه”.

وأضاف البيان: “الحكم ريتشارد أميفي، بعد أن أدرك خطورة الوضع، أوقف النزال على الفور واستدعى الطبيب الموجود بجانب الحلبة، بمساعدة المسعفين من خدمة الإسعاف الوطنية، لمحاولة إنعاش الملاكم، وبعد تلقيه الإسعافات الأولية في الحلبة داخل صالة بوكوم للملاكمة، نقل أولواسيغون على وجه السرعة إلى مستشفى كورلي-بو التعليمي، حيث أُعلنت وفاته بعد 30 دقيقة من وصوله”، وفقا لما أكدته هيئة الملاكمة الغانية.

وأكدت هيئة الملاكمة النيجيرية أن أولواسيغون، البالغ من العمر 41 عاما، “أعلن لائقا طبيا من قبل مجلس التحكم في الملاكمة النيجيرية، وحصل على شهادته كملاكم محترف قبل أن يحصل على الموافقة لخوض النزال الدولي”.

وكان الملاكم النيجيري معروفا بلقب “النجاح”، وحقق خلال مسيرته 13 فوزا و8 هزائم وتعادلين.

Death of Nigerian 🇳🇬 Boxer: GBA reaffirms commitment to Boxing League despite tragedy – Citi Sports Report (1/2)



📹: @maxtvgh #CitiSports pic.twitter.com/W9o0TqJqyv — Citi Sports (@CitiSportsGHA) March 31, 2025

Sad news as Nigerian boxer Gabriel Oluwasegun Olanrewaju tragically collapsed and passed away during his fight against John Mbanugu in Ghana. The cause of his collapse remains unknown and is under investigation. My heartfelt condolences to his family and all Nigerians. May he… pic.twitter.com/Wnc5KO39HA — Mobolaji (@mo_bolaji_) March 30, 2025

Impactantes imágenes.



El boxeador nigeriano Gabriel Oluwasegun se desploma en el ring durante un combate en Accra y fallece trágicamente a causa de una convulsión fatal. El mundo del boxeo lamenta su pérdida.



El boxeo no es deporte.🎯 pic.twitter.com/3h99I3VcZT — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) March 31, 2025