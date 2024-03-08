بالفيديو.. وفيات وإصابات بانهيار بناء شمالي مصر

انهار بناء مأهول بالسكان في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ما تسبب بوفاة وإصابة العديد من المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انهيار عقار بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وأفادت أجهزة الأمن المصرية، أنها تلقت إخطارا يفيد بانهيار عقار مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية في منطقة الورديان، مع وجود مصابين ومتوفين، مشيرة إلى أن العقار انهار بالكامل تقريبا، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

هذا وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مدينة الإسكندرية، وسط مطالب بتشديد الرقابة على عمليات البناء.

وفي يوليو 2023، انهار مبنى سكني في حي الخليفة جنوبي القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين اثنين.

وفي اغسطس 2023، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في انهيار عقار سكني بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر.