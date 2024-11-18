بالفيديو.. 200 قرد تهاجم بلدة في تايلاند

قام مئات القردة بمهاجمة بلدة في تايلاند، وفق ما أعلنت الشرطة، مؤكّدة أن “عناصرها تحصنوا في مركزها الخاص بعد أن قام 200 قرد هارب بأعمال شغب في البلدة، وهاجم أحدها مركز شرطة محلي”.

وحسب وسائل الإعلام في تايلاند، “فإن سكان لوبوري يعانون منذ فترة طويلة من تزايد أعداد القرود العدوانية، وقد قامت السلطات ببناء سياجات خاصة لاحتواء مجموعات من السكان “القرود المشاغبين”.

وقال القائد في الشرطة سومتشاي سيدي: “كان علينا التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ لمنعها من دخول المبنى لتناول الطعام”، مضيفا: “كنا نشعر بالقلق من أن القرود قد تدمر الممتلكات بما في ذلك وثائق الشرطة”.

وقالت شرطة لوبوري، “إنه تم استدعاء شرطة المرور وضباط الحراسة لصد اقتحام القرود، كما أظهرت الصور نحو 12 من القرود تجلس على سطح مركز الشرطة”.

هذا وعملت الشرطة والسلطات المحلية في الشوارع، على احتواء القرود، واستدراجهم بعيدا عن المناطق السكنية بالطعام.

https://twitter.com/NewsOfEarthTr/status/1857473800251564452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857473800251564452%7Ctwgr%5E30fac52dbbb93e3263476e0c6cff7e840d4598f7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Ffunny%2F1620504-200-D982D8B1D8AF-D98AD982D8AAD8ADD985D988D986-D8A8D984D8AFD8A9-D981D98A-D8AAD8A7D98AD984D8A7D986D8AF-D8B5D988D8B1-D981D98AD8AFD98AD988%2F