بالفيديو.. 3 إسبانيين يتوجّهون لأداء فريضة الحج على «ظهور الخيل»

وصل إلى مدينة إسطنبول التركية، 3 إسبان انطلقوا من بلادهم على ظهور الخيل قبل نحو 105 أيام لأداء فريضة الحج، حيث سيقطعون مسافة تزيد عن 8 آلاف كيلومتر للوصول إلى السعودية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، “بدأ عبد القادر حركاسي، وعبد الله هيرنانديز، وطارق رودريغيز، رحلتهم من جنوب إسبانيا قبل 3 أشهر ونصف الشهر لتجربة رحلة الحج، كما كان يفعل المسلمون الأندلسيون قبل 500 عام”.

وبحسب الوكالة، “يهدف الرجال الثلاثة الذين سيقطعون مسافة تزيد عن 8 آلاف كيلومتر على ظهور الخيل، إلى الوصول إلى السعودية عبر إيطاليا وفرنسا، وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وبلغاريا واليونان وتركيا وسوريا”.

وذكرت وكالة الأناضول، أن “جامعة “صباح الدين الزعيم” بإسطنبول استضافت الحجاج الثلاثة حيث التقاهم الطلاب في فعالية نظمتها الجامعة في الحرم الجامعي بمنطقة هالكالي”.

3 رجال من إسبانيا أسلموا و قرروا الذهاب للحج من اسبانيا الى مكة المكرمة على خيولهم مسافة 8000 كم في مدة 7 أشهر 😳 تم النشر بواسطة ‏أخبار حي أوجليدة oudjlida news‏ في الأحد، ١٢ يناير ٢٠٢٥