بالفيديو.. 3 قتلى و67 مصاباً بانفجار مسيّرة قرب حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه سقط 3 قتلى 67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية، جراء انفجار طائرة مسيرةز في “بنيامينا” جنوبي حيفا”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، “فإن الطائرة المسيّرة أصابت غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا، ما تسبب بإصابة 40 شخصا على الأقل”، في حين قال شهود عيان، إن “الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخا على الهدف ثم انفجرت”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “حزب الله” نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة”، مشيرة إلى أن “المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه”.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، “فإنه خلال الحادثة غير العادية قرب بنيامينا، لم يتم إطلاق أي إنذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة، ووصفت حالة بعض الجرحى بأنها حرجة”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله “إن 20 شخصا أصيبوا جراء غارة الطائرات بدون طيار في منطقة وادي عارة، بينهم 5 في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة”.



وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن “انفجار المسيرة وقع في منطقة وادي عارة حنوبي حيفا، حيث تم استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث”.

وأفاد “القناة 12″، أنه تم “إطلاق الطائرة بدون طيار تحت غطاء وابل من الصواريخ على الجليل الأخبار”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: “إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة”.

إلى ذلك، أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء “لبيك يا نصر الله”، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا”.

وأضاف البيان: “إن المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير”.

هذا وحذر “حزب الله” اليوم، المستوطنين الإسرائيليين من التواجد قرب التجمعات العسكرية حتى إشعار آخر”، حيث “يتخذ الجيش من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده الهسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وغيرها”، مشيرا إلى أن “هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية”.

هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن “حزب الله” شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل”، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “هناك جنودا أصيبوا إثر قصف مكثف بصواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، “إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية”.

في السياق، عرض “حزب الله” اللبناني مشاهد من استهدافه لقاعدة “طيرة الكرمل” التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بشمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مقطع فيديو يظهر “مشاهد من عملية استهداف قاعدة “طيرة الكرمل” التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة في إطار سلسلة عمليات خيبر”، حيث أبانت اللقطات لحظة تجهيز راجمة وإطلاق الصواريخ منها.

كما أظهر الفيديو لقطات وثقها مستوطنون إسرائيليون تظهر القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض صواريخ “حزب الله”، فيما تصاعد الدخان من مناطق سقطت فيها الصواريخ.

وقال “حزب الله” في بيان له حول هذه العملية: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفذت المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد، عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير”.

كما أعلن “حزب الله” اللبناني أنه “كمن مساء اليوم الأحد لسريّة إسرائيلية حاولت التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مؤكدا أنه اشتبك معها وأوقع أفرادها بين قتيلٍ وجريح”.

وقال “حزب الله” في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد دقيق لِمحاولة سرية من قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الأحد، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية وأمطروها بِوابلٍ من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ودارت مع القوة المُتسللة اشتباكات عنيفة من المسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وانسحبت القوة المُعادية وسط صراخ وعويل الجنود المُعتدين”.