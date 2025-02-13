بالقرب من «الكرملين».. «حافظ الأسد» يكشف موقعه

بعد تداول منشورات باسم “حافظ الأسد ابن الرئيس السوري السابق بشار الأسد”، على منصتي “إكس” و”تيلغرام”، حول “الليلة الأخيرة” في سوريا، خرج “حافظ الأسد”، في فيديو للتأكيد بأنها حسابات، حيث اظهر بوضوح مكان إقامته، في العاصمة الروسية موسكو.

وفي الفيديو، “ظهر “حافظ الأسد نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد”، مؤكدا أن المنشورات الأخيرة له حقيقية.

وأكد “حافظ بشار الأسد” في المقطع، خلال سيره في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، أن “حسابات منصات “إكس” و”تليغرام” تابعة له، مؤكداً أنه لا يملك أي حسابات على منصات أخرى”.

وقال: “مرحبا، صار تساؤل حول إذا الحسابين على إكس وتليغرام إلي، حبيت أوضح إنهم إلي، وليس لدي حساب غيرهم على أي منصة أخرى.. سلام”.

وفي الفيديو أيضا، وبحسب خبراء الخرائط والمدن، “بدا “حافظ” سائرا في شارع، تبين أنه شارع “بولشايا أوردينكا”، أحد أبرز شوارع العاصمة موسكو، ، بالقرب من نهر موسكو، حيث ظهر في خلفية الفيديو بعض المحلات التي مر من جانبها “حافظ”، مما سهل عملية التعرف على المنطقة، حيث يبعد الموقع عن “الميدان الأحمر” 1.2 كم، ويبعد 1 كم فقط، عن مبنى الكرملين، كما يقع مكان التصوير بالقرب من “معرض تريتياكوف الحكومي”.

وكان أكد “حافظ الأسد ابن الرئيس السوري السابق بشار الأسد”، على منصتي “إكس” و”تيلغرام”، أنه “لم يكن هناك أي خطة، ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق، ناهيك عن سوريا”.

حافظ بشار الأسد ينشر فيديو له على "منصة تليجرام" وهو بأحد شوارع موسكو يؤكد أن حساب أكس وتليجرام له وهو يديرهم pic.twitter.com/46uHBsGY2X — Qasem (@Qasemqt) February 12, 2025