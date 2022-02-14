باللغة التركية، «الجسمي» يهدي أغنية «كل شيء يُذكرني بك» إلى تركيا

غنى الفنان الإماراتي حسين الجسمي باللغة التركية الأغنية الشهيرة «كل شيء يذكرني بك»، وهي أغنية مفضلة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بدأ الإثنين زيارة لأبوظبي تستمر يومين.

وبث الجسمي، عبر قناته في يوتيوب مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يشدو فيه بتلك الأغنية، حيث حملت مقدمة المقطع الغنائي إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

الأغنية التي صوّرت فيديو كليب, ظهر فيها الجسمي وهو جالس يعزف على بيانو، ويغني باللغة التركية حيث تلاحق صورته في المقطع مع إبراز مشاهد من معالم تركيا والإمارات، في حين أدّى الرئيس التركي هذه الأغنية في أكثر من مناسبة

وأدّى هذه الأغنية من مطرب ومطربة أتراك، لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة “معزز أباجي”، حيث اكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم في تركيا عام 2002.

ونشر الجسمي الأغنية، تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات, لتحظى زيارته باحتفاء واسع على المستويين الرسمي والشعبي، وهي الأولى منذ عام 2013.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى أبوظبي وفد كبير يضم وزراء الخارجية، والداخلية، والمالية، والتجارة، والصناعة والتكنولوجيا، والنقل والبنى التحتية، والثقافة والسياحة، والزراعة والغابات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.