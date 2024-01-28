بانتظار جلسة مجلس الأمن.. فاتورة كبيرة من الضحايا يدفعها الفلسطينيون

بانتظار أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته، المخصصة لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع المنكوب إلى 26422 قتيلا ً، و65087 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجازر في القطاع راح ضحيتها 165 قتيلا و290 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا القصف في الـ اليوم 114 للحرب إلى 26422 قتيلأ و65087 جريحاً.

وقتل 8 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف الطيران منزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الأوكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب استمرار القصف والحصار.