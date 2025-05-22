بانضمامها لـ«بنك بريكس الدولي».. الجزائر تفتح باب التنمية الكبرى

أعلن بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة “بريكس”، عن إتمام انضمام الجزائر كعضو كامل في هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة. جاء ذلك على لسان رئيسة البنك، ديلما روسيف، التي أكدت استعداد البنك للتعاون مع الجزائر في تمويل مشاريع تنموية فعالة.

وقال مكتب الصحافة التابع للبنك إن روسيف عبّرت عن سعادتها بـ”اكتمال الانضمام الرسمي للجزائر، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجال الاستثمار”.

وأضافت: “سنتعاون مع الجزائر في تمويل مشاريع تعزز التقدم وتحسن جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة”.

من جانبه، رحب وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد بانضمام بلاده إلى البنك، معتبراً ذلك فرصة واعدة لـ”التعاون والدعم المتبادل”.

وأضاف: “نؤمن بالدور الحيوي لهذه المؤسسة في تمويل التنمية العالمية وبمكانتها كفاعل رئيسي يقدم حلولاً مبتكرة لتعزيز النمو”.

يُذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2014 خلال القمة السادسة لمجموعة بريكس في فورتاليزا، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول بريكس والدول النامية، داعمًا رؤية تلك الدول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.