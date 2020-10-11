«بانينكا» صاحب ركلة الجزاء الشهيرة بالعناية المركزة.. بسبب كورونا

مهاجم المنتخب التشيكوسلوفاكي لكرة القدم السابق أنتونين بانينكا، صاحب الطريقة الشهيرة لتنفيذ ركلات الجزاء، أدخل الى العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ناديه السابق بوهيميانز.

وجاء في تغريدة للنادي عن رئيسه الشرفي “تم نقل أنتونين بانينكا الى غرفة العناية المركزة اليوم وهو في حالة حرجة”.

وأضاف “قاوم، توندو” في إشارة الى لقبه.

ولد بانينكا في براغ في العام 1948 وفاز بلقب كأس أوروبا مع منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976 حين سجل ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة على حساب المانيا 5-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 2-2 بطريقة خادعة باتت تعرف باسمه حسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.

فبدلا أن يسدد بقوة في الشباك، خدع بانينكا الحارس بإسقاطه الكرة في منتصف المرمى، وباتت هذه اللمحة الفنية معروفة باسمه وقد نفذها العديد من اللاعبين من بعده أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 امام ايطاليا، والسويدي زلانان ابراهيموفيتش والايطالي اندريا بيرلو وغيرهم.

بعد أن نجحت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد بداية الجائحة، تشهد جمهورية التشيك راهنا ارتفاعا حادا في الاصابات يوميا وسجلت الثلاثاء اعلى رقم مع 4457 اصابة.