«بايتون » الصينية تنافس «تسلا » في قطاع السيارات الكهربائية

تصميم السيارة الجديدة بناء جهاز ذكي على عجلات [انترنت]

دخلت شركة “بايتون” الصينية قطاع المنافسة على إنتاج السيارات الكهربائية، مع شركة “تسلا” الأمريكية، التي تعد رائدة في هذا المجال.



وتحاول “بايتون” التركيز على أدق التفاصيل في سيارة جديدة ستطلقها الشركة قريبا، وزدوتها بتفاصيل تكنولوجية فريدة، مستفيدة من أسلوب “تسلا” لتحقيق أكبر النجاحات.



و”تسلا” رائدة في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبدأت تتوسع عالمياً بمصنع افتتح حديثا في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، دانييل كيرشرت، في تصريحات لصحيفة “يزنس إنسايدر”، إن فكرة السيارة الكهربائية الجديدة، “تعتمد على القفز خطوتين على الأقل عن المنافسين، حيث ينصب التركيز في بناء جهاز ذكي على عجلات”.



وزودت الشركة السيارة الجديدة “إم بايت إلكترك إس يو في”، بشاشة قياس 48 بوصة، تمتد عبر العرض الكامل للزجاج الأمامي، ولوحة لمس على عجلة القيادة، وستطلقها هذا العام نحو الأسواق.



ويعتقد كيرشرت أن الميزات التقنية في السيارة ستكون جذابة خاصةً للمستهلكين الشباب، الذين نشأوا مع الهواتف الذكية، ويتوقعون أن تتمع سياراتهم بقدرات مماثلة.