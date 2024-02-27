بايدن: إسرائيل لن تقوم بأنشطة في غزة خلال رمضان

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، إن “إسرائيل” تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة”.

وزعم بايدن، في مقابلة مع قناة “إن.بي.سي”، “إن “إسرائيل” وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان”.

وقال الرئيس الأمريكي: “رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن”، مضيفا أن “وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين”.

يذكر أن واشنطن كثفت دعمها لإسرائيل منذ بدء عدوانها على غزة، وكانت استخدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي “الفيتو” 3 مرات لتدعم كيان الاحتلال في مواصلة جرائمه بحق المدنيين من الأطفال والنساء في غزة.