بايدن: الولايات المتحدة ستظل سنداً لإسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداد بلاده لتحريك موارد إضافية لدعم إسرائيل، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل سنداً لإسرائيل.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، مساء اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع نائبته ووزير خارجيته، عقب اتصال مطول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وقال بايدن في خطابه، إنهم سيوفرون الذخـائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأضاف: “سنظل متحدين في دعمنا للإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم.. وقلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً”.

وأردف الرئيس الأمريكي: “لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس.. ونقف إلى جانب إسرائيل وندعمها وسنلبي لها كل الاحتياجات اللازمة للدفاع عن مواطنيها”.

كما وصف بايدن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنها منظمة إرهابية هدفها قتل اليهود، على حد تعبيره.