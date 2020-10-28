بايدن: سأشدد الضغط على مُساعدي رئيس بيلاروس

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، قال إنه سيشدد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي فاز مؤخرا في الانتخابات التي تقول المعارضة إنها مزورة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بايدن قوله: “يتعين على المجتمع الدولي أن يوسع بشكل كبير عقوباته على أتباع لوكاشينكو وأن يجمد الحسابات الخارجية التي يحتفظون بها وثرواتهم المسروقة”.

وأضاف: “بصفتي رئيسا، سأعمل أيضا مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا لوضع خطة للدعم الاقتصادي لبيلاروس الديمقراطية وذات السيادة الحقيقية”.