بايدن: لا سلام حتى تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود كدولة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لافتا إلى أنه لا يوجد تحوُّل في موقفه تجاه إسرائيل.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، بعد محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مشددا على أن موقفه إزاء أمن إسرائيل لم يتغير، وأن الحزب الديمقراطي ما زال يُؤيد إسرائيل.

وتابع بايدن: “ما زلنا نحتاج حل الدولتين، إنه الحل الوحيد”.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى أنه يُصلي من أجل صمود الهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.

ولفت بايدن إلى أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.

Pressed on some Democrats' shift in lock-step support of Israel, Pres. Joe Biden tells @maryaliceparks "there is no shift in my commitment to the security of Israel, period."

"The shift is that we still need a two state solution, it is the only answer." https://t.co/4gNRIqR7yH pic.twitter.com/8qAvj4qDQ8

— ABC News (@ABC) May 21, 2021