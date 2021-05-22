بايدن: لا سلام حتى تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود كدولة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 مايو 2021 - 09:40 | آخر تحديث: 22 مايو 2021 - 10:04 نُشر: السبت، 22 مايو 2021 - 09:40
دولي
رويترز
لا سلام حتى تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لافتا إلى أنه لا يوجد تحوُّل في موقفه تجاه إسرائيل.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، بعد محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مشددا  على أن موقفه إزاء أمن إسرائيل لم يتغير، وأن الحزب الديمقراطي ما زال يُؤيد إسرائيل.

وتابع بايدن: “ما زلنا نحتاج حل الدولتين، إنه الحل الوحيد”.

ونوه الرئيس الأمريكي إلى أنه يُصلي من أجل صمود الهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.

ولفت بايدن إلى أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.

في غضون ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعهدا بالإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة على كل المستويات.

وأضافت الوزارة إن بلينكن أبلغ عباس بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

آخر تحديث: 22 مايو 2021 - 10:04
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