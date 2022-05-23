«بايدن» لـ«بوتين»: ستدفع الثمن لفترة طويلة، والصّين تلعب بالنّار

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسائل إلى الكرملين وبكين على السواء، على وقع تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وتوعد الرئيس الامريكي من طوكيو، اليوم الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدفع الثمن لفترة طويلة، بحسب ما نقلت رويترز، متّهما سيد الكرملين بمحاولة القضاء على الهوية الأوكرانية.

وفي ما يتعلق بالصين، التي انحازت في مواقفها الأخيرة إلى جانب موسكو، ملقية اللوم على الغرب في تسعير النزاع الروسي الأوكراني، فاعتبر بايدن أنها تلعب بالنار في ما يتعلق بملف تايوان.

وحذّر بايين من أن بلاده ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي إذا غزتها بكين. وقال بايدن عندما سئل عما إذا كانت واشنطن ستتدخل عسكرياً ضد أي محاولات صينية للاستيلاء عليها بالقوة: “نعم هذا التزام قطعناه”.