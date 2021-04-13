بايدن للمسلمين: رمضان كريم

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هنأ اليوم الثلاثاء، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.

وأفاد بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، “مع حلول هلال الشهر، أرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، “رمضان كريم”.

وأكدت أغلب الدول بدء رمضان، اليوم الثلاثاء، ومنها السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت والعراق واليمن وتونس وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وتركيا وماليزيا وأستراليا.

فيما خالفت بضعة دول الإجماع الإسلامي حول بدء صيام أول أيام رمضان، الثلاثاء، وأعلنت بدء الشهر المقدس عند المسلمين في 14 أبريل الموافق بعد غد الأربعاء، وعلى رأسها عمان وإيران والمغرب.

As the crescent moon ushers in the month, Jill and I send our warmest greetings and best wishes to Muslim communities in the United States and around the world. Ramadan Kareem. — President Biden (@POTUS) April 13, 2021