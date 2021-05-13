بايدن لنتنياهو: نأمل في إنهاء الصراع عاجلاً وليس آجلاً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه “أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيه عن أمله بإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عاجلا وليس آجلا”.

وأعرب بايدن في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض بعد اتصاله بنتنياهو عن “تفاؤله بشأن انتهاء أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال بايدن للصحفيين: “توقعي وأملي أن يتم إنهاء هذا الصراع عاجلا وليس آجلا، لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف: “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها عندما يكون هناك آلاف الصواريخ التي تسقط عليها”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “فريقا الأمن القومي والدفاع في إدارتي تواصلا مع نظراء لهم في الشرق الأوسط لتهدئة الأوضاع”.

وأفاد بيان للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تشجع على المسار نحو استعادة هدوء مستدام وأن تكون القدس مكانا للسلام.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن أطلع نتنياهو على اتصالات واشنطن الدبلوماسية مع دول المنطقة منها مصر والأردن وقطر.