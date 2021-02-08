بايدن: من الصعب الوصول لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان، للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

ووفق ما ذكرت شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية الإخبارية، قال بايدن: “فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية… هذا الصيف صعبة للغاية”.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كورونا المستجد حتى صباح أمس الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأضافت أن هذه الحصيلة لجرعات لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى 6 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد.

ويشير الإحصاء المنشور، السبت الماض، إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات، ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

.@NorahODonnell: As president, can you go to vaccine manufacturers and say 'we need more production?'



Pres. Biden: “Yes…because we’ve already done that. But the idea that this can be done, and we can get to herd immunity much before the end of this summer, is very difficult.” pic.twitter.com/0eJQnldqMb — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 7, 2021