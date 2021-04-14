بايدن مُستعد لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم استفزازاتها ⁦‪

البيت الأبيض أكد أمس الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع ايران رغم إعلانها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، الامر الذي يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي “نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الاعلان الاستفزازي. نحن واثقون بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لاحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل”.وفقا لفرانس برس.

وأعلنت إيران أمس الثلاثاء نيّتها “البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%”، وهو مستوى يقرّبها من القدرة على استخدامه العسكري، بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء ان ايران ابلغتها “نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%” في مصنعها بنطنز، في قرار نددت به فرنسا معتبرة أنه يشكل “تطورا خطيرا” يستدعي “ردا منسقا” من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول النووي الايراني.

وكان مقررا ان تستأنف الاربعاء محادثات فيينا لانقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الايراني الذي وقع في 2015، لكنها ارجئت الى الخميس.

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، دعت ساكي الدول المعنية بالاتفاق مع طهران، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، الى “الاجماع على رفض” ما اعلنته ايران بشأن تخصيب اليورانيوم.

واعتبرت أن الخطوة الايرانية “تؤكد الحاجة الملحة الى العودة لاحترام متبادل” للاتفاق الدولي، و”قد التزمنا في شكل بناء ما بدا لنا أنه حوار بناء الاسبوع الفائت، رغم أنه تم في شكل غير مباشر في فيينا”.

واكدت المتحدثة أنه رغم ان المحادثات كانت “صعبة، مع توقعنا ان ذلك سيستغرق وقتا، لم نتبلغ أي تغيير في المشاركة المقررة في الاجتماعات التي تستأنف في وقت لاحق هذا الاسبوع”.

من جهته، رأى مسؤول في الخارجية الاميركية أن التزام اتفاق 2015 مجددا، “إضافة الى العملية الدبلوماسية التي تستأنف في فيينا هذا الاسبوع، يظلان السبيل الافضل للحد من برنامج ايران النووي”.