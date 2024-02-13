بايدن: نعمل على اتفاق بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية يتضمن هدنة من ستة أسابيع

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل على “اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر ستة أسابيع على الأقل”.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله للصحفيين بعد محادثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني “نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي… وأنا أعمل على ذلك ليل نهار”.

وذكر البيت الأبيض في بيان إن بايدن وعبد الله ناقشا أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع، وأن بايدن أكد أيضا أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف.

وبحسب الوكالة يحاول بايدن وعبد الله الثاني يواصلان الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يستأنف الوسطاء العمل يوم الثلاثاء على اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة مع توقع هجوم بري إسرائيلي يلوح في الأفق على رفح.

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر في القاهرة، حيث سيعكفون على إطار عمل من ثلاث مراحل يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإعلان هدنة طويلة.

وأكد الملك عبد الله على إلحاح وخطورة محنة الفلسطينيين، قائلا “الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب” مضيفا “لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر”.

وأعلنت إسرائيل أنها شنت عملية يوم الاثنين أطلقت خلالها سراح رهينتين هما إسرائيليان أرجنتينيان محتجزان لدى حركة حماس في رفح على الحدود المصرية. وكان الرجلان من بين 250 شخصا تم احتجازهم خلال عملية طوفان الاقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وقال تلفزيون فلسطين، وهو قناة التلفزيون الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، إن 74 فلسطينيا قتلوا في العملية الإسرائيلية في رفح.