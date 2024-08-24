«بايدن» وأمير قطر يناقشان التوصل لاتفاق بشأن غزة!

أفاد البيت الأبيض، اليوم السبت، “بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن “بايدن” وأمير قطر ناقشا ضرورة التوصل لاتفاق يتضمن تقديم الإغاثة المنقذة لحياة للمدنيين في غزة، وبحثا مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية”.

ولفت البيت الأبيض إلى أن “بايدن” شكر أمير قطر على قيادته واتفقا على التنسيق الوثيق والمباشر خلال الأيام المقبلة”.

وكان بايدن، أجرى اتصالا مماثلا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أكد فيه أن الاتفاق في غزة يكتسب أهمية فائقة بهذا التوقيت لسببين: إنهاء المعاناة بقطاع غزة ومنع توسيع رقعة الصراع بالمنطقة”.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، “إن الاتصال استعرض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، حيث أكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي 2023، إلى 40265 قتيلا، و93144 جريحاً.