«بايدن» يأمر بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على أمر رئاسي لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وأعلن بايدن أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات التي أقرتها واشنطن خلال الأسبوع الأخير إلى مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي: “يوم السبت وجهت إدارتي بتقديم 200 مليون دولار لدعم توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وتلبية احتياجاتها الدفاعية”.

وتابع: “والآن استخدم صلاحياتي الرئاسية لرصد 800 مليون دولار أخرى للأنظمة الدفاعية الإضافية لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا”.

وأضاف بايدن: “خلال الأسبوع الأخير فقط سيصل حجم المساعدات الأمريكية الجديدة في المجال الأمني إلى مليار دولار”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العالم موحد في تصميمه على تكبيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمنا باهظا لما ارتكبه في أوكرانيا، لافتاً إلى أنهم فرضوا عقوبات على روسيا مع حلفائهم ولكنها ستكون أكثر قسوة لاحقا، حسب وصفه.

وأردف بايدن: “سنكثف تعاوننا مع شركائنا وحلفائنا من أجل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي بهدف عزله”.

كما أكد الرئيس الأمريكي أنهم سيوفرون لأوكرانيا الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها في الأوقات الصعبة المقبلة.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي إنهم يسعون بسرعة لتوفير المساعدات التي أعلنها بايدن اليوم لصالح أوكرانيا.

كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تقود الجهود الدولية لعزل روسيا بالتوازي مع تقوية موقف أوكرانيا التفاوضي.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.