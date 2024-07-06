«بايدن» يؤكد استمراره في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه مستمر في السباق الرئاسي عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية.

وقال بايدن في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن سوف أستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية، ولن أسمح لمناظرة مدتها 90 دقيقة أن تمحو ثلاث سنوات ونصف من العمل”.

وفي محاولة لتسويق نفسه للناخبين، قال بايدن إنه “لا يوجد أحد مؤهل أكثر منه لكي يكون رئيسا أو للفوز في الانتخابات الرئاسية”، مشددا على أنه “لا يصدق” استطلاعات الرأي التي تمنح منافسه ترامب الأفضلية على الصعيد الوطني، وفي الولايات الرئيسية.