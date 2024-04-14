بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحثا هاتفيا الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأوضح البيت الأبيض في بلاغ، أنه سيقدم ملخصا للمكالمة في وقت لاحق.

وقال مكتب رئيس الإسرائيلي، إن نتانياهو أجرى محادثة هاتفية مع بايدن في نهاية اجتماع لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي خصص للهجوم الضخم الذي نفذته إيران بمسيرات وصواريخ.

كما أكد مسؤول مسؤول في البنتاغون، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ناقش هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي بايدن قد تعهد، السبت، بتوفير دعم “ثابت” لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة اكس ناشرا صورة لاجتماع طارئ عقده مع فريقه المكلف الأمن في البيت الأبيض “إن التزامنا ثابت دفاعا عن أمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها”.

وكان بايدن قطع عطلة نهاية الأسبوع في ولاية ديلاوير البعيدة أكثر من 150 كيلومترا عن العاصمة واشنطن، قبل الإعلان عن الهجوم الإيراني ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل حوالى أسبوعين والذي نسب الى إسرائيل.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض، توجه بايدن على الفور إلى المكتب البيضوي، ثم انضم إلى اجتماع أزمة في غرفة تحظى بحماية مشددة، يضم مسؤولين بارزين، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، بحسب البيت الأبيض.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تشنه إيران ضد إسرائيل مباشرة.

وفي وقت سابق، السبت، جددت الولايات المتحدة “التزامها الراسخ بأمن” حليفتها إسرائيل، وفق ما كتب مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، على منصة اكس، مشيرا إلى اتصال أجراه، صباح السبت، مع نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، ليل السبت الأحد، إن إيران أطلقت أكثر من 200 مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه تم اعتراض “الغالبية العظمى” منها “خارج حدود البلاد”، لكن “أضرارا طفيفة” لحقت بقاعدة عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في كلمة متلفزة “أطلق النظام في إيران سربا كثيفا مكونا من 200 طائرة مسيرة فتاكة وصواريخ بالستية وصواريخ كروز”.