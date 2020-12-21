«بايدن» يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلال بث مباشر في مستشفى بنيوارك بولاية ديلاوير، تلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة “فايزر”.

وقال بعد تلقيه اللقاح: “نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح. وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بايدمن قوله: “أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح. نحن لا نزال في بداية الطريق”.

ودعا الرئيس المنتخب الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.