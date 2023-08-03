«بايدن» يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب «بازوم»

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد «بازوم» وحماية الديمقراطية في هذا البلد.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض «أدعو للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، وإلى حماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر».

وأضاف بايدن أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب النيجر تكريما لشراكتها التي بدأت قبل عقود والقائمة على القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحوكمة التي يقودها مدنيون.

واشار بايدن إلى أنّ الشعب النيجري لديه الحق في اختيار قادته، معربا عن هذه الرغبة في انتخابات حرة ومنصفة، وأنّه ينبغي احترام ذلك.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إنّه أبلغ بازوم التزام الولايات المتحدة بإعادة الحكومة المنتخبة إلى السلطة.