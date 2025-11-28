بايدن يرفض مواجهة ترامب على «ملعب الغولف»!

في خطوة أثارت الجدل والابتسامات على الساحة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أرسل دعوة إلى جو بايدن للعب الغولف معه، مؤكداً استعداده التام لمواجهة ودية على الملاعب، إلا أنه رفض الحضور، حسب تصريحات ترامب خلال حديثه مع العسكريين بمناسبة عيد الشكر.

وقال ترامب رداً على سؤال حول استعداده للعب مع بايدن: “بكل سعادة، لقد دعوته، ولكنه لا يريد الحضور”، مضيفاً بسخرية أن بايدن غير قادر على ضرب كرة الغولف حتى على بعد 30 ياردة (27.5 متراً)، في الوقت الذي استعرض فيه إنجازاته الخاصة في هذه الرياضة، مؤكداً أن خبرته في الغولف جزء من أسلوبه المميز في الحياة السياسية والاجتماعية.

إحصاءات تكشف شغف ترامب بالغولف

تظهر إحصاءات صحفيي البيت الأبيض أن ترامب قضى نحو 30% من أيام ولايته الثانية في ملاعب الغولف، حيث زار الملاعب خلال 66 يوماً من أصل 225 يوماً منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025، أي ما يعادل 29.3% من أيامه كرئيس.

وبالمقارنة، قضى ترامب خلال ولايته الأولى من 2017 إلى 2021 307 أيام في ملاعب الغولف، أي أقل من ربع فترة الرئاسة، ما يعكس استمرارية هوايته الرياضية كجزء من حياته اليومية.

ومن المعروف أن ترامب مغرم بالغولف منذ شبابه، وقد قضى جزءاً كبيراً من فترتي رئاسته الأولى والثانية في الملاعب، وهو ما أثار اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.