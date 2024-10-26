بايدن يعلق على الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، عن أمله في أن تمثل الضربات الإسرائيلية على إيران نهاية فترة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بايدن للصحفيين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: “آمل أن تكون هذه هي النهاية”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف: “الهجوم الإسرائيلي كان ضد أهداف عسكرية إيرانية فقط”

أجاب بـ”نعم”، عندما سُئل عما إذا كان تلقى إشعارًا مسبقًا قبل الضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة بشكل مباشر في الضربة، لكنها كانت تتشاور عن كثب مع إسرائيل.

وقال بايدن أيضًا إنه “لم يفاجأ” بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أقر “نعم”، بأنه كان قلقًا من أن ترامب لم يكن يمثل الولايات المتحدة في تلك المحادثات.

وأوضح بايدن: “يتحدث ترامب مع بيبي – ويتحدث معه صديقه الملياردير الجديد كثيرًا أيضًا. أعتقد أنهم جميعًا أصدقاء ثلاثة”، في إشارة إلى إيلون ماسك.

وأفادت شبكة “CBS News ” بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، كانا يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وقررت واشنطن نشر نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.

ويوم أمس الجمعة، قبل ساعات قليلة من الضربة الإسرائيلية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات “إف-16” تابعة للقوات الجوية الأميركية من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركز في قاعدة “سبانغداهليم” الجوية في ألمانيا وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران.