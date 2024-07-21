«بايدن» يعلن انسحابه من الانتخابات ودعم نائبته

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره التنحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، ودعم نائبته كامالا هاريس في خوض السباق نحو البيت الأبيض.

وقال بايدن في بيان عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه قرر الانسحاب من السباق للبيت الأبيض استجابة للدعوات التي أطلقها عدد كبير من حلفائه الديمقراطيين، وذلك بعد المناظرة التي وُصِفت بالكارثية مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إنجازات عهده اقتصادياً وسياسياً؛ وأوضح أنه يعتزم إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، التي تنتهي ظُهر 20 يناير 2025.

وأضاف بايدن في بيانه: “كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم»، مضيفاً أنه «على رغم أنني كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، فأعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

وفي أول تعليق له، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في تصريح لشبكة (سي.إن.إن)، اليوم الأحد، عقب إعلان بايدن، إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.