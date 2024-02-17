«بايدن» يقضي قُرابة نصف ولايته إجازات!

عرف عن الرئيس الأميركي “جو بايدن”، طوال فترة ولايته، قضاءه الإجازات الطويلة والمتكررة، الأمر الذي عرّضه لانتقادات متزايدة في الولايات المتحدة.

وقال تقارير لصحيفة “نيويورك بوست”، وشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، إن إجازات الرئيس “بايدن”، تقترب من نصف فترة ولايته، حيث قضى حوالي 40 بالمئة من فترة ولايته في عطلات.

وبحسب التقرير، يفضل الرئيس “بايدن”، قضاء إجازته في منزله المطل على المحيط الأطلنطي في ولاية ديلاور، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الرئيس “بايدن”، كان في إجازة بمنزله خلال لحظات عصيبة، بما في ذلك الأيام الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا، وأثناء اكتشاف مناطيد التجسس الصينية فوق الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه ومقارنة بسلفيه، فقد أمضى “دونالد ترامب” 26 بالمئة من فترته الرئاسية في إجازة، مقابل 11 بالمئة فقط للرئيس “باراك أوباما”.

وذكر التقرير، أن هذا النقاش عاد إلى الواجهة، وذلك لقيام الرئيس “بايدن”، بانتقاد مجلس النواب، لحصول أعضائه على إجازة لمدة أسبوعين.

يذكر أنه بدأت رئاسة جو بايدن، في 20 يناير 2021، عندما نُصب بوصفه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.