«بايدن» يُؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الـ71 الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام.



وجاءت هذه التهنئة في رسالةٍ خطيةٍ بعث بها الرئيس الأمريكي، أعرب خلالها عن تهانيه والشعب الأمريكي بهذه المناسبة، مثمناً جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعاً إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.

كما أكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.