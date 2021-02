«بايدن» يُؤكد التزام بلاده بمواجهة انتهاك الحريات حول العالم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين، عن التزام بلاده بمواجهة انتهاك الحريات حول العالم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ستقفان جنبا إلى جنب ضد انتهاكات الحريات حول العالم.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، إلى تأكيد بايدن على أن “الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ستقفنا معا ضد انتهاكات الديمقراطية والحريات حول العالم”.

وتابع بايدن: “نعتزم دعم التزاماتنا المشتركة لتوفير ملاذات آمنة للاجئين والباحثين عن اللجوء السياسي وأشياء أخرى متعلقة بهذا الأمر”.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق عن أن “الديمقراطية ليست وليدة الصدفة وأنه ينبغي أن تكون للديمقراطية الغلبة على الاستبداد”.

وقال بايدن: “علينا الدفاع عنها وتعزيزها وتجديدها. وعلينا أن نثبت أن نموذجنا لم يعف عليه الزمن”.

وأوضح أنها “أفضل طريقة لتحقيق آمال مستقبلنا. وإذا عملنا مع شركائنا الديمقراطيين، بالقوة والثقة، فأعلم أننا سنتغلب على أي تحد وسنتفوق على من يتحدانا”.

