«بايدن» يُجري أول محادثة هاتفية مع نظيره الروسي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما حيث أكدا ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة “ستارت 3”.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين هنأ بايدن “بمناسبة توليه العمل في منصب الرئيس الأمريكي”، مشيرا إلى أن “تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيخدم مصالح كلا البلدين والمجتمع الدولي برمته، علما بمسؤوليتهما الخاصة عن دعم الأمن والاستقرار في العالم”.

وذكر البيان أن الرئيسين “أعربا عن ارتياحهما من تبادل المذكرتين الدبلوماسيتين الذي تم القيام به اليوم بصدد التوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية”.

وأوضح الكرملين في هذا السياق أن “الطرفيان سيكملان خلال الأيام القريبة كل العمليات الضرورية الخاصة بضمان استمرار عمل هذه الآلية القانونية الدولية المهمة في مجال الحد المتبادل من الترسانات الصاروخية النووية”.