«بايدن» يُحذّر من استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن استخدام روسيا لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون “خطأ فادحا هائلا”.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، فقد حذر الرئيس الأمريكي من أن “روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلا إذا استخدمت سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا”.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق، في مكالمات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا عن قلقه إزاء خطط كييف لتفجير قنبلة قذرة، واتهام الجيش الروسي.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تلقيها اخطارا من موسكو بشأن إجراء مناورات قوات الردع النووي “غروم”.