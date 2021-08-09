«بايدن» يُخصص 5 مليارات دولار لمواجهة كوارث المناخ

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تخصيص 5 مليارات دولار تقريبًا وذلك لتمويل القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للطقس القاسي والكوارث المتعلقة بالمناخ.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ أعلنت عن 3 فرص للتمويل قبل وقوع الكارثة لمساعدة الولايات والمجتمعات على الاستعداد للكوارث الكبرى التي تكلف الأرواح وسُبل العيش وتدمر المجتمعات المحلية والشركات.

وستسمح هذه البرامج للمجتمعات بالتقدم للحصول على ما يقرب من 5 مليارات دولار لزيادة استعدادها للظواهر المناخية المتطرفة والكوارث الأخرى ذات الصلة بالمناخ، وتحسين قدرتها على التعافي بعد هذه الأحداث.