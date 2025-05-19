بايدن يُصارع السرطان.. إصابة «شرسة» انتشرت إلى العظام وخيارات العلاج قيد البحث

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الأحد، إصابته بنوع “شرس” من سرطان البروستاتا، مع تأكيد انتشار المرض إلى العظام. وأوضح البيان أن بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، يدرس حالياً مع عائلته والأطباء الخيارات العلاجية المتاحة، مؤكداً أن الورم لا يزال قابلاً للسيطرة عبر العلاجات الهرمونية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عبر منصته “تروث سوشال”، عن حزنه على خبر الإصابة، متمنياً لبايدن وعائلته الشفاء العاجل.

ترامب يعرب عن أسفه بعد إعلان إصابة بايدن بسرطان البروستات “العدواني”

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع سلفه جو بايدن بعد إعلان إصابته بنوع “عدواني” من سرطان البروستات، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافياً سريعاً وناجحاً”.

ويأتي موقف ترامب رغم تاريخه الحافل بانتقادات حادة لبايدن، سواء بشأن قدراته الإدراكية أو سياساته، وخصوصاً خلال التجمعات الانتخابية واللقاءات الإعلامية.

كامالا هاريس تتمنى الشفاء العاجل لبايدن بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستات العدواني

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، مع زوجها دوغ، عن حزنهما العميق عقب إعلان تشخيص الرئيس السابق جو بايدن بإصابته بسرطان البروستات من النوع العدواني. وجاء في بيان هاريس: “نضم جو والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن وعائلتهم بأكملها في قلوبنا وصلواتنا في هذا الوقت الصعب”.

وأضافت: “جو مقاتل، وأعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصلابة والتفاؤل التي ميزت حياته وقيادته دائمًا. نتمنى له الشفاء التام والعاجل”.

يُذكر أن بايدن، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2021 حتى 2025، أعلن في يوليو الماضي انسحابه المفاجئ من السباق الرئاسي، وسط تدقيق إعلامي مكثف حول صحته البدنية والذهنية.

ويعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال، ويشكل حوالي 15% من حالات السرطان لديهم. رغم طبيعة المرض الشرسة، تظهر أورام البروستاتا حساسية للعلاجات الهرمونية، مما يسمح بإدارة فعالة للحالة.