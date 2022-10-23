«بايدن» يُعلن نيته الترشح لولاية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024م، بدعم من السيدة الأولى جيل بايدن، وذلك مع اقترابه من منتصف ولايته التي تبلغ 4 سنوات.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي”: “لم أتخذ القرار رسمياً، إلا أني أعتزم الترشح مرة أخرى.. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار”.

وردا على سؤال حول رأي زوجته السيدة الأولى بقرار ترشحه للسباق الرئاسي مجددا، قال بايدن إنها تدعمه في قراره.

وأضاف: “زوجتي تعتقد أننا نقوم بشيء مهم للغاية ولا ينبغي أن أتخلى عنه”.

يذكر أن بايدن أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان عمره 78 عاما عند تولي منصبه في يناير 2021.

وكان البيت الأبيض قد تحدث في وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابي من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 5 نوفمبر 2024، لتكون أول انتخابات رئاسية بعد تقسيم الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.