«بايدن» يُعلن وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن سوليفان قوله، خلال إفادة صحفية، إن “وقف دعم العمليات في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيعلن مبعوثا جديدا خاصا باليمن اليوم الخميس.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة بايدن تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.

وأودى النزاع في اليمن بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.

من جهتها رحبت جماعة “أنصار الله” الحوثيين، بتوجه بايدن كخطوة نحو إنهاء الحرب في اليمن.