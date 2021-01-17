«بايدن» يُلغي حظر السفر مع الدول الإسلامية في يومه الأول

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيلغي حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية، وينضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من ولايته.«»

ونقلت الصحيفة عن رئيس موظفي البيت الأبيض بإدارة بادين رون كلاين قوله، أن الرئيس المنتخب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ستكون جوهرية ورمزية، تشمل إلغاء حظر الرحلات الجوية مع العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة، والانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف كلاين: “بايدن يعتزم تمديد القيود الوبائية على عمليات الإخلاء ودفع قروض الطلاب، والطلب من الوكالات معرفة كيفية لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود”.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن جو بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأشارت الصحيفة حينها إلى أنه “من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت: “كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح (للحالمين) ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد”، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

ونوهت الصحيفة، بأنه “على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي”.

وفي 27 يناير 2017 وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يحد بشدة من سفر الأشخاص وهجرتهم إلى الولايات المتحدة من عدة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويجمد القرار برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP) لمدة 120 يومًا، فضلًا عن دخول الأشخاص من دول (ليبيا، إيران، العراق، الصومال، السودان، وسوريا و‌اليمن).