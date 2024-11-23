 «بايرن ميونخ» يحتفي بأرقام «هاري كين» القياسية

عزز بايرن ميونخ صدارته بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 3-0 مساء الجمعة بفضل ثلاثية نجمه الإنجليزي هاري كين.

وتلاقى الفريقان على ملعب “أليانز آرينا” في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

ويعود الفضل في هذا الفوز إلى النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل 3 أهداف “هاتريك” في تلك المباراة لينفرد بصدارة هدافي الدوري الألماني بعيدا عن الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت.

وكان هاري كين قد سجل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 63 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

وتحصل البايرن على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 92 بتعرض كين للإعاقة من قبل شلوتيربيك ليتم احتسابها بعد العودة للفار وطرد المدافع.

ونفذ كين الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يمين الحارس سكنت الشباك قبل أن يكمل ثلاثيته بعدها بدقيقتين من ضربة رأسية.