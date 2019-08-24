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بايرن ميونخ يودع البرتغالي «سانشيس» ونادي ليل الفرنسي يستقبله بحفاوه

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أغسطس 2019 - 10:05
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صفقة التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق كلفت الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو. [إنترنت]
صادق لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس، عقد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني إلى ليل الفرنسي، لمدة خمسة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أمس الجمعة.

حيث وصل اللاعب البالغ 22 عاماً إلى فرنسا من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل إتمام صفقة انتقاله إلى نادي ليل، الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي مسابقة الدوري المحلي كوصيف لباريس سان جيرمان.

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وقال ليل على لسان مديره العام، مارك إينغلا:

“نحن سعداء جداً بإكمال توقيع ريناتو سانشيس، اللاعب الاستثنائي، وهو يتمتع بشخصية مثيرة للاهتمام تناسب مشروعنا”.

وبحسب مصادر مُطلعة فإن صفقة التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق، كلفت الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي.

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