«بايلز» تتصدر قائمة أكثر الرياضيين تسويقاً حول العالم

كشفت دراسة حديثة عن تصنيفات غير متوقعة لأكثر الرياضيين قابلية للتسويق عالميا، حيث شملت تقييم أكثر من 1000 رياضي ينتمون إلى 174 فئة رياضية، وغطّت الفترة بين 1 سبتمبر 2023 وحتى 1 سبتمبر 2024، وفقا لموقع “فوت بوم FootBoom”.

ويعد هذا الإصدار الـ15 من الدراسة، التي أجرتها ” سبورت برو SportsPro” وقد اعتادت أن تهيمن عليها أسماء كبيرة، مثل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وليبرون جيمس، ولكن في قائمة عام 2024، جاءت المفاجأة بتصدر النجمة الأولمبية، سيمون بايلز، المركز الأول كأكثر رياضية تسويقا في العالم، كما ضمت المراتب الأولى رياضيات بارزات من مجالات كرة السلة، والرجبي، والسباحة، والتنس.

وحققت سيمون بايلز أعلى درجة بـ96.16، بفارق 5 نقاط تقريبا عن فينيسيوس جونيور، بينما جاءت أليشا ليمان، في المركز الأخير بنتيجة 12.07.12.07.

وفي المركز الثاني، حلّ نجم فريق برشلونة، فينيسيوس جونيور، تلاه أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس، في المركز الثالث، فيما استكملت نجمة دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات، كايتلين كلارك، ونجم كرة القدم، ليونيل ميسي، قائمة الخمسة الأوائل.

ومن بين أبرز المفاجآت في القائمة، احتل نجم نادي “النصر” السعودي، كريستيانو رونالدو، المركز التاسع، بينما جاء زميله في كرة القدم، كيليان مبابي، في المركز السابع، إلى جانب لاعبة الجمباز البرازيلية، ريبيكا أندرادي، التي كانت تنافس سيمون بايلز في بطولة أولمبياد باريس، ونجمة الرجبي الأمريكية، إيلونا ماهر.

وعلى مستوى السباحة، حجزت البطلة الأولمبية، كاتي ليديكي، الحائزة على 9 ميداليات ذهبية، المركز العاشر، بينما جاء نجم “فورمولا 1″، لويس هاميلتون، في المرتبة 11، وتصدر لاعب كرة القدم الأمريكي، ترافيس كيلسي، قائمة دوري كرة القدم الأمريكية في المركز 12.

القائمة شملت أيضا أسماء، مثل لاعبة التنس، كوكو جوف، بالمركز الـ13، والعدّاء الأولمبي، نوح لايلز، في المركز الـ14، وزميلة سيمون بايلز، سونيسا لي، إضافة إلى نجمة كرة السلة الجامعية، بايج بيكرز.

ومن نجوم كرة القدم، جاء نيمار في المركز 17، وجود بيلينغهام في المركز 19، بينما حلّ نجم التنس، نوفاك ديوكوفيتش، في المرتبة 18، ولاعب السلة، ستيفن كاري، ضمن القائمة.

فيما جاء أسطورة كرة القدم، الدولي المصري، محمد صلاح، وبشكل مفاجئ، في المرتبة 61 بالقائمة.

واعتمدت الدراسة في تصنيفها على 3 معايير رئيسية: قوة العلامة التجارية، وحجم السوق المستهدف (TAM)، والقدرات الاقتصادية.

3 points, 2 goals and we keep going! pic.twitter.com/iea5YMUffm — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 29, 2024







