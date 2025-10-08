بايو النصر يُشعل الجدل.. بين التباهي المؤقت والهوية الغائبة!

أثار نادي النصر السعودي موجة جدل وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بتحديث سيرته الذاتية “البايو” على منصة “إكس”، ليشير إلى تصدره جدول ترتيب دوري روشن بعد مرور أربع جولات فقط من المسابقة.

ورغم أن الخطوة جاءت فيما يبدو كمحاولة لتقليد بعض الأندية الأوروبية التي تستخدم “البايو” للتعبير عن إنجازاتها أو روحها التنافسية، إلا أن تصرف النصر قوبل بردود فعل ساخرة من جماهير الأندية المنافسة والإعلاميين، الذين رأوا أن التباهي بـ”الصدارة المؤقتة” أمر مبالغ فيه ولا يعكس قيمة أو تاريخ النادي.

تقليد عالمي.. وسخرية محلية

الخطوة النصراوية استُلهمت من نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الذي اعتاد التفاعل مع جماهيره عبر إبراز سجله في سلسلة اللاهزيمة قبل أن تتوقف على يد إيفرتون، غير أن النصر اكتفى بعبارة “نحن في الصدارة”، دون الإشارة إلى تاريخه الكبير أو بطولاته السابقة، على خلاف أندية أخرى مثل:

الهلال الذي كتب في تعريفه: “تعرفون جيدا من نحن”، في إشارة إلى مكانته التاريخية.

الأهلي الذي اختار التعريف بنفسه عبر إنجازاته القارية: “أبطال دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي”.

الاتحاد كتب: “الإرث يتحدث عن نفسه”.

الاتفاق كتب: “أول ناد سعودي يحقق لقبًا إقليميًا”.

هذا التباين في طريقة التعريف الرقمي دفع الكثيرين للسخرية من نهج النصر، الذي ركّز فقط على وضع مؤقت في جدول الترتيب، قد يتغير في أي لحظة خلال الأسابيع المقبلة.

الإعلام يدخل على الخط

الإعلام الرياضي بدوره لم يفوّت الفرصة، إذ علّق الإعلامي عساف الخليفي بسخرية على البايو النصراوي قائلًا:

“سعداء بصدارة أول 4 جولات.. الله يستر لا يحسبونها بطولة”.

أما حسن الناقور، أحد الشخصيات المعروفة بانتمائها لنادي الهلال، فكتب:

“نادي النصر يضع في البايو عبارة (نحن في الصدارة).. عطونا مليون ضحكة”.

وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الإعلامي وليد الفراج أن الفرق بين النصر وبقية الأندية يكمن في أن بعضها اختار جملاً “دائمة” تعكس الهوية والإرث، فيما اكتفى النصر بجملة قد تتغير سريعًا، ما يطرح تساؤلات عن جدوى مثل هذا التحديث.

بدورها، الجماهير لم تكتفِ بالردود الساخرة، بل قامت بمقارنة “البايو” بين الأندية، مشيرة إلى أن: الهلال يفتخر بإرثه. الأهلي يعرض بطولاته. النصر يحتفل بصدارة مؤقتة.

ودفع هذا الجدل البعض للتساؤل إن كان على الأندية الكبرى التركيز أكثر على الهوية الرقمية والاستراتيجية الإعلامية طويلة المدى، بدلًا من ردود الفعل اللحظية التي قد تنقلب إلى سخرية أو تقليل من قيمتها.

توقعته فبكرة لين رحت بنفسي تأكدت 😂

مبسوطين بصدارة أول 4 جولات وحاطينه في البايو !



الله يستر لا يحسبونها #بطولة_الصدارة 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/aoxMC5tjzF — عساف الخليفي (@assaf74) October 7, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨|



– نادي #النصر يضع في البايو الخاص لحساب النادي عبارة " نحن في الصدارة "



عطونا مليووووووون ضحكة هنااااااا



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/13xwuiIBOb — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) October 7, 2025

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة “جلوب برستيج” ويتحدث عن مستقبله الكروي

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وأسطورة كرة القدم العالمية، على جائزة استثنائية من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حملت اسم “جلوب برستيج”، وذلك خلال الحفل السنوي الذي خصصه الاتحاد لتكريم أبرز رموز الكرة البرتغالية.

الجائزة الجديدة جاءت تقديرًا لمسيرة رونالدو الممتدة لأكثر من عقدين، والتي جعلت منه الهداف التاريخي للمنتخب وأحد أنجح اللاعبين على مستوى الأندية والبطولات الدولية.

وفي كلمة مؤثرة بعد تسلمه الجائزة، عبّر رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، عن سعادته العميقة بهذا التكريم، وقال:

“لدي العديد من الجوائز في منزلي، لكن هذه الجائزة مميزة للغاية. للحظة فكرت: هل تعني النهاية؟ ثم أدركت أنها ليست كذلك، بل هي امتداد لما حققته، ودافع جديد لمواصلة العطاء”.

الاعتزال؟ “لم يحن الوقت بعد”

رونالدو حسم الجدل حول مسألة اعتزاله الدولي، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بالحافز والقدرة على المنافسة: “ما زلت أقدّم أداء جيدًا مع النادي والمنتخب. لن أرحل الآن. سأعتزل فقط عندما أشعر أنني قدمت كل شيء، وأن الوقت قد حان. حتى ذلك الحين، سأواصل اللعب بشغف”.

واسترجع “الدون” رحلته الطويلة مع منتخب بلاده والتي تمتد لأكثر من 22 عامًا، قائلاً: “تشرفت بتمثيل البرتغال، ولو كان القرار بيدي لاخترت اللعب لبلدي فقط. إنه أعظم شرف لأي لاعب”.

وفي ختام كلمته، وجّه رونالدو شكره لزملائه السابقين والحاليين، مؤكدًا أن التركيز الآن منصب على: “الفوز في المباراتين المقبلتين ضد إيرلندا وهنغاريا، والتأهل إلى كأس العالم 2026. علينا أن نسير خطوة بخطوة”.

أسطورة مستمرة

رغم بلوغه الأربعين، لا يزال كريستيانو رونالدو يشكل عنصرًا أساسيًا في خطط المنتخب البرتغالي، ويُثبت في كل مناسبة أن العطاء لا يُقاس بالعمر، بل بالإرادة والانضباط والشغف.

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025