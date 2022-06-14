بتأخيرها 10 أيّام.. التربية والتعليم تُعدّل جدول امتحانات مرحلتي الأساسي والثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بتعديلات جديدة على مواعيد إجراء امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ليتم تأخيرها من يوم 26 يونيو الجاري، إلى 7 يوليو المقبل.

وكشف تعميم موقع من وكيل الوزارة لشؤون المراقبات اليوم الإثنين، عن تعديل تاريخ إجراء الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 31 يوليو إلى 11 أغسطس، والدور الثاني منها من 18 سبتمبر إلى 29 سبتمبر القادم.

وأجلت الوزارة كذلك مواعيد إجراء الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من 21 أغسطس إلى 1 سبتمبر، فيما أجل الدور الثاني منها من 9 أكتوبر إلى الـ 20 منه.

وستكون نهاية العام الدراسي للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي يوم الخميس المقبل، وفق التعميم الذي نشرته وزارة التربية اليوم والتعديلات التي تضمنها.

وأوضحت الوزارة أن موافقتها على مقترح تأجيل مواعيد الامتحانات، جاءت بناء على تقرير رئيس مصلحة التفتيش التربوي والمتضمن إحصائية بنسب إنجاز المقررات الدراسية، بما يعني أن التأجيل سببه تأخر إتمامها في المواعيد المقررة مسبقاً.