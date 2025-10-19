بتريوس: إذا فشل الشرع في مهمته ستصبح سوريا دولة فاشلة أخرى

أكد ديفيد بتريوس، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وقائد القوات الأمريكية سابقاً في العراق، دعم بلاده لجهود رئيس سوريا أحمد الشرع في إعادة بناء الدولة السورية.

وفي حوار مع موقع “روداو”، أوضح بتريوس أن الولايات المتحدة كانت شريكًا استراتيجيًا للأكراد منذ عام 1991، وأن العلاقة مستمرة، مشيدًا بالتقدم الذي حققه إقليم كردستان والعراق خلال العقدين الماضيين.

وبخصوص سوريا، أعرب بتريوس عن أمله في نجاح أحمد الشرع قائلاً: “نجاحه كقائد لحكومة هو نجاح لنا، ويجب علينا أن نساعد في تحقيق ذلك”، مشيدًا بخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو رفع العقوبات عن سوريا.

كما أشار إلى خبرة الشرع السابقة في قيادة “هيئة تحرير الشام” وبناء قدرات عسكرية وإدارية حقيقية في إدلب.

ورغم تحديات التنوع العرقي والديني في سوريا، أكد بتريوس أن مهمة الشرع هي تأسيس حكومة ديمقراطية تضمن حقوق الأقليات وحكم الأغلبية، محذرًا من أن فشل هذه المهمة سيؤدي إلى تحول سوريا إلى دولة فاشلة، مشابهة لعدد من دول الشرق الأوسط بعد سقوط الديكتاتوريات.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أشاد بتريوس بدورها في هزيمة “داعش” وأكد أنها ستندمج تدريجيًا في الجيش السوري.

وذكر أن الجنرال مظلوم يجري محادثات مع دمشق لتحديد كيفية دمج قواته ضمن القوات الفيدرالية.

كما تحدث بتريوس عن أهمية العملية السلمية مع الأكراد في تركيا، مشيدًا بجدية جهود الرئيس التركي رجب أردوغان وحكومته في التعامل مع تطلعات الأكراد، معربًا عن أمله في نجاح هذه العملية.