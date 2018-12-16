بتعاون أمني.. بلدية طرابلس تحارب التسول

قامت اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف بلدية طرابلس المركز بالخروج للمرة الثانية إلى شوارع مدينة طرابلس المركز ومتابعة المتسولين وضبطهم.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية ان اللجنة تمكنت من ضبط 3 متسولين، رجل واحد ليبي الجنسية، وامرأتين مغربية وتونسية.

وأضافت أن الامرأتين تم تسليمهما لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم إحالة الرجل إلى مركز الحرس البلدي الظهرة.

يُذكر أن بلدية طرابلس المركز أعلنت الخميس الماضي عن انطلاق حملة لمكافحة ظاهرة التسول والتي أستهدفت الشوارع الرئيسية داخل البلدية، حيث تم ضبط 48 متسول بينهم رجال ونساء وأطفال، من مختلف الأعمار والجنسيات ومن بينهم ليبيين.

وأوضحت البلدية أن الحملة بدأت نتيجة الاجتماعات التي تمت بدعوى من البلدية مع مديرية أمن طرابلس و وزارة الشؤون الاجتماعية ونقطة الحرس_البلدي طرابلس و مكتب التنسيق الامني بالبلدية وجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية ومكتب صندوق الزكاة، وتم على آثرها تكوين لجنة مشكلة منهم لمكافحة التسول بالشوارع.

وأشارت أن الحملة تمت بالتعاون مع التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالحالات الليبية ومع جهاز الهحرة غير الشرعية بخصوص الأجانب وهم ما يشكل معظم الموقوفين.